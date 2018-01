Pas toujours titulaire depuis l’arrivée de Lucien Favre il y a un an et demi, Vincent Koziello fait partie des rares joueurs qui pourraient quitter l’OGC Nice cet hiver. Le frêle milieu de terrain intéresse le club de Cologne en Bundesliga et il dispose d’un bon de sortie à en croire les propos de son coach. Le technicien suisse s’est exprimé après la victoire du Gym face à Amiens 1-0 ce samedi soir.

« J’aimerais conserver tout le monde mais s’il y a pour lui la possibilité de trouver un bon club, où il veut aller, et si ça peut lui faire plaisir, notamment avec un bon contrat aussi... » Koziello est sous contrat jusqu’en 2019 et le retour de blessure de Wylan Cyprien devrait le pousser davantage sur le banc.