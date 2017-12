Nice vient d’enchaîner deux succès de suite, c’est seulement la seconde fois que cela lui arrive dans ce championnat. Ce samedi, le Gym a battu Metz 3-1 mais tout n’a pas été simple face à la lanterne rouge. Sitôt après l’ouverture du score, les Grenats ont égalisé par Nolan Roux et ont faire vivre un léger doute dans la tête des Aiglons. C’est pour cela que Lucien Favre se satisfait de ce succès même s’il reste beaucoup de travail et que son équipe occupe une position au classement plus convenable (12e).

« Ça me suffit. On a enchaîné deux victoires, six points, ça fait du bien, mais on est conscient du reste : du travail, de l’équilibre défensif, offensif, il faut qu’on joue mieux collectivement. Ce qui me gêne, c’est le but qu’on prend, on le voit arriver, on est en infériorité numérique dans la surface. On en est encore à faire des essais, ça nous a réussi ce soir, mais ça ne tient à pas grand-chose. Saint-Maximin ? Il y a un énorme travail, mais il n’a pas 20 ans, il le sait, je lui ai dit. Il doit travailler sa technique pas seulement quand le ballon est à terre, il faut apprendre à la maîtriser. Mais qu’on profite aussi de sa première qualité, le un contre un, ce soir il met un but qui nous fait du bien. »