C’est sûrement l’un des joueurs à la plus forte valeur marchande de l’OGC Nice. Le virevoltant latéral droit Youcef Atal (23 ans) attise les convoitises des plus grands clubs européens. Malgré les multiples sollicitations l’été dernier, l’international algérien est resté au Gym. Et le récent vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec les Fennecs ne devrait pas quitter les Aiglons de sitôt. Interrogé dans l’émission Breaking Foot sur RMC Sport, le président Jean-Pierre Rivère a clos le débat sur un possible départ d’Atal lors du mercato d’hiver.

« Non, il ne partira pas cet hiver. Et je vais même vous dire, il n’est pas prévu qu’il parte l’été prochain. Notre objectif est de prendre des jeunes talentueux, de les faire grandir, de les faire progresser. Et sans manquer de respect à personne, ce n’est pas pour les vendre à Newcastle ou des clubs comme ça, non, on les garde chez nous. Après, si un jour des clubs comme le Real Madrid ou le Bayern viennent, alors oui il sera difficile de les retenir. Mais notre objectif n’est pas de faire du trading de joueurs, » a ainsi commenté le président de l’OGC Nice.