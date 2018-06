C’était dans l’air, c’est désormais officiel, Patrick Vieira a été officiellement intronisé à la tête de l’OGC Nice ce lundi. L’entraîneur français succède donc à Lucien Favre, parti du côté du Borussia Dortmund. Un joli coup réalisé par les Aiglons dont s’est félicité le président Jean-Pierre Rivière. Lors d’une interview publiée sur le site officiel du club, l’homme fort de l’OGC Nice a justifié ce choix.

« Quand nous sommes allés le rencontrer, j’ai rapidement été séduit par l’homme et son discours. Nous cherchions quelqu’un avec qui nous pourrions être en phase sur le plan humain. Il est dans l’échange, et beaucoup d’humilité se dégage de ses propos. Arrivés à ce stade de notre projet, il nous faut nous recentrer sur certains objectifs, notamment les jeunes. Et j’ai rapidement acquis la conviction que Patrick était l’homme qu’il nous fallait », a-t-il expliqué.