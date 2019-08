Racheté par INEOS, l’OGC Nice est passé dans une autre dimension. Tout comme Jean-Pierre Rivère, Julien Fournier est revenu à la tête du Gym en tant que directeur du football. Sur le site officiel du club, le dirigeant est revenu sur le projet qu’il souhaite mettre en place, notamment au niveau des jeunes.

« On ne va pas chercher Lille ou un autre club en exemple. Mais si je devais citer un modèle, ce serait plus Lyon dans sa capacité à développer des jeunes joueurs, qu’ils aient été recrutés ou issus de leur Académie – qui a montré qu’elle était capable de former des joueurs de très haut niveau, ce que Nice aujourd’hui, il faut être clair, n’a pas montré, ce qu’on doit développer, explique Fournier. Mais quand on voit Kasper Dolberg, il est jeune, mais il est expérimenté. On a un mercato qui aura duré quinze jours, donc il n’y aura pas d’enseignements à tirer sur les profils. Si demain il y a un Dante à faire, on fera un Dante. Après, le principe de base chez nous, c’est de ne pas investir sur des joueurs de plus de vingt- trois ans. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10