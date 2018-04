Nice réalise une très belle opération en venant à bout de Montpellier 1-0 ce dimanche lors de cette 34e journée de Ligue 1. Avec ce succès, les Aiglons prennent la 5es place qualificative pour l’Europa League, devant Rennes et leurs adversaires du jour. Voilà de quoi donner le sourire à Lucien Favre qui s’est dit satisfait du contenu de la rencontre.

« C’est une victoire courte mais méritée. Vu les résultats des quinze derniers jours, on n’avait pas le choix, il fallait gagner. On a pris les risques qu’il fallait. On a su rester dans le jeu. On n’a pas confondu vitesse et précipitation. Et on a été capables de frapper de 25 mètres. C’est important de savoir le faire. C’est un beau but. Ensuite, Montpellier n’a pas beaucoup d’occasions. »