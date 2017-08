Le FC Barcelone est déterminé à conclure le dossier Jean-Michaël Seri rapidement. De toute façon, les Catalans n’ont pas le choix puisque le mercato se termine dans dix jours. Toutefois, L’Équipe annonçait ce matin que la clause, signe sous seing privé, de 40 M€, avait expiré le 15 juillet dernier.

Le Guardian explique ce matin que les représentants du joueur assurent le contraire et que cette clause est toujours valable et peut donc être levée par le FC Barcelone dans les jours à venir.

