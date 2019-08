Samedi, l’OGC Nice démarrera sa saison en Ligue 1 à domicile face à Amiens. En conférence de presse à deux jours de cette rencontre, Patrick Vieira a été questionné sur son avenir.

« Le plus important pour moi est d’attendre que la nouvelle direction arrive pour bien comprendre le projet et ce qu’ils veulent faire. On verra d’ici là ». Puis quand on lui a demandé si aujourd’hui il en savait plus, il a répondu négativement. Ensuite il a ajouté : « Je vous ai dit que moi je me vois entraîneur de l’OGC Nice. Après, je n’ai pas tous les éléments en mains pour répondre à cette question (sera-t-il l’entraîneur de Nice dans trois semaines ?). Mon envie de continuer est présente ». Le message est clair !

