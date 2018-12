Le derby entre Monaco et Nice a été reporté, « à la demande du gouvernement princier de la Principauté de Monaco et en lien avec la Préfecture des Alpes-Maritimes, la LFP reporte la rencontre AS Monaco / OGC Nice, comptant pour la 17ème journée de Ligue 1 Conforama et initialement prévue ce vendredi 7 décembre à 20h45. La Commission des Compétitions de la LFP fixera ultérieurement la date de la rencontre », comme l’a rapporté la LFP.

Visiblement déçu à ce sujet, Patrick Vieira a commenté ce report en conférence de presse. « Nous sommes déçus de ne pas pouvoir jouer ce match, mais au vu de ce qui se passe en France, on peut le comprendre. Il y a des choses plus importantes qu’un match de foot. Nous allons nous adapter. Cela va également nous permettre de récupérer quelques joueurs qui avaient des pépins physiques », a ainsi déclaré l’entraîneur niçois.