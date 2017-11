Le 11 mars dernier, l’OGC Nice a annoncé que Wylan Cyprien, auteur d’une superbe saison, s’était gravement blessé au genou. Huit mois après ce coup d’arrêt, le jeune joueur né en 95 a fait son retour sur les terrains ce week-end avec la réserve en N2.

Et Cyprien n’a pas manqué son come-back puisqu’il a marqué un superbe but (voir le tweet) face à Fréjus. Une bonne nouvelle pour Lucien Favre et ses troupes qui pourront bientôt compter sur lui avec les pros.