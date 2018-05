Ce samedi soir (21 heures) à Lyon, Mario Balotelli disputera son dernier match sous les couleurs niçoises. Un passage sur la Côte d’Azur couronné de succès pour l’attaquant italien dont la renaissance n’aura échappé à personne. Deux saisons qui auront vu « Super Mario » inscrire quinze et dix-huit buts en Ligue 1. Dans une interview accordée à l’Equipe ce samedi, le capitaine des Aiglons Dante a révélé les dessous de la réussite du buteur transalpin à Nice.

« Déjà, s’il a réussi ici c’est parce que Nice l’a mis dans de très bonnes conditions. On a très bien compris son fonctionnement et on a été très flexibles avec lui. J’ai eu plusieurs phases avec lui. Je voulais vraiment l’aider. À la fin, c’est un bon gars. Tu cherches à le comprendre. Ce n’est pas moi qui lui ai permis d’être bon, de marquer tous ces buts, c’est lui. Simplement, il y a des moments où je l’ai senti fatigué, déçu. Je l’ai secoué, dans ces cas- là. Il est venu à la maison, on a beaucoup parlé. J’ai pu lui faire passer des messages qu’il a compris, qu’il a pris de façon positive, » a ainsi confié le défenseur central brésilien.