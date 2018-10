L’Allianz Riviera est ce soir le théâtre de la rencontre de clôture de la 10e journée de Ligue 1 entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille (21h) ! Les Olympiens restent sur deux défaites lors de leurs deux derniers déplacements et chercheront à se relancer. En cas de succès, il rejoindraient Montpellier sur la troisième marche du podium. De leur côté, les Aiglons sont empêtrés dans la deuxième partie de tableau et marquent très peu à domicile (2 buts en 4 matches).

Pour cette rencontre, le coach de Nice, Patrick Vieira, est privé de Pierre Lees-Melou mais peut compter sur un effectif compétitif. Dans le 3-4-3 aligné, Walter Benitez prend place dans le but. Sa défense est composée d’Hérelle, Dante et Sarr. Le milieu à quatre est composé de Boscagli, Cyprien, Tameze et Atal. Devant, le trio Saint-Maximin, Maolida, Balotelli tentera de faire plier la deuxième pire défense de Ligue 1.

À Marseille, Rudi Garcia est lui privé de Thauvin, souffrant, Luiz Gustavo et Ocampos, suspendus. Il choisit d’aligner ce soir un 4-3-3 avec Mandanda dans la cage et une défense composée de Sarr, Rami, Kamara et Amavi. Devant la défense, le duo Strootman-Sanson est aujourd’hui accompagné d’un troisième larron, Maxime Lopez. Le Néerlandais devrait être la pointe basse. Nemanja Radonjic occupera le côté droit laissé vacant par Thauvin, Dimitri Payet sera à gauche et c’est Valère Germain qui évoluera en pointe.

Les compositions d’équipes :

Nice : Benitez - Hérelle, Dante, Sarr - Atal, Tameze, Cyprien, Boscagli - Saint-Maximin, Balotelli, Maolida

Marseille : Mandanda - Sarr, Rami, Kamara, Amavi - Strootman, Lopez, Sanson - Radonjic, Germain, Payet