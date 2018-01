Les quarts de finale de la Coupe de la Ligue commencent ce soir. L’AS Monaco se déplace non loin de sa Principauté pour rencontrer les Aiglons de Lucien Favre pour se disputer une place en demi-finale.

Il ne restera ensuite donc plus que deux rencontres à jouer pour être certain de finir européen à la fin de la saison. Nice et Monaco se sont affrontés une seule fois cette saison et l’OGCN l’avait emporté 4-0.

Nice : Benitez - Le Marchand, Sarr, Dante, Burner - Seri, Tameze, Lees Melou - Saint Maximin, Srarfi - Plea

Monaco : Benaglio - Sidibe, Glik, Jemerson, Raggi - Moutinho, Fabinho, Lemar - Diakhaby, Balde, Carrillo

