Si le nom de Paul Georges Ntep revient régulièrement du côté de l’OGC Nice, la venue de l’international français (2 sélections) est loin d’être bouclée. En conférence de presse ce matin, l’entraîneur Lucien Favre n’a pas tenu à éclaircir la situation dans des propos relayés par Nice Matin : « Est-ce que cet intérêt présumé fait plaisir ? Oui mais je ne veux pas me lancer dans le mercato maintenant. Des noms circulent, on part dans des discussions et ce n’est pas forcément vrai. C’est possible que quelqu’un vienne ou pas. »

En difficulté cette saison, Ntep n’a disputé que 7 rencontres sans faire trembler les filets. Pour relancer son joueur, Wolfsbourg pourrait accepter un prêt à la condition que le club prenne en charge son salaire. Interrogé également sur la situation personnelle de Wesley Sneijder, Lucien Favre n’a pas été évasif sur le futur du Nérlandais : « Est-ce qu’il restera ? On verra mais c’est vrai qu’il a été pas mal blessé ». Le milieu offensif de 33 ans reste convoité, il a d’ailleurs refusé une offre émanant de la Major League Soccer.