Vainqueur de ses sept premiers matches de championnat, le Paris Saint-Germain souhaite poursuivre sur cette voie royale. Pour cela le club de la capitale a aligné une équipe ambitieuse face à Nice. Thomas Tuchel a opté pour Alphonse Aréola dans les cages. Le gardien français sera protégé par une défense constituée de Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Marquinhos.

Dans l’entrejeu, Marco Verratti et préservé et une paire Adrien Rabiot, Christopher Nkunku est alignée. Devant eux, Moussa Diaby, Neymar et Angel Di Maria tenteront d’apporter le danger. Enfin, Kylian Mbappé prend la place d’Edinson Cavani en pointe de l’attaque parisienne. Côté niçois, Mario Balotelli est sur le banc et Myziane Maolida évolue en pointe aux côtés d’Allan Saint-Maximin.

Compositions :

Nice : Benitez - Attal, Hérelle, Dante, M.Sarr, Coly - Lees-Melou, Tameze, Makengo - Saint-Maximin, Maolida

PSG : Areola - Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe - Rabiot, Nkunku - Diaby, Neymar, Di Maria - Mbappé