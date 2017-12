Après le nul obtenu à Lille (1-1, 19e journée de Ligue 1), le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère a levé le voile sur les intentions des Aiglons sur le mercato d’hiver qui approche à grands pas. C’est dans le sens des départs, d’abord, qu’il y aura du mouvement.

« Le mercato ? Il y aura peut-être quelques prêts, parce qu’on a des joueurs qui ont besoin de temps de jeu et qui ne jouent pas suffisamment », a-t-il glissé avant d’évoquer l’arrivée d’un possible renfort. « Et puis, peut-être une arrivée, mais je ne sais pas encore si nous bougerons au mercato. Nous allons voir ».