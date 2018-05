La Ligue 1 2017/2018 vient de s’achever et Nice pense déjà à la saison prochaine avec la venue d’un nouvel entraîneur pour remplacer Lucien Favre et l’avenir de Mario Balotelli, Alassane Plea et Jean Michaël Seri. Le président de Nice Jean-Pierre Rivère s’est exprimé à Nice-Matin sur les trois joueurs en indiquant notamment que Mario Balotelli est sous contrat. « Mario est encore sous contrat, avec des clauses que je ne dévoilerai pas. S’il émet auprès de nous l’envie de partir, nous lui souhaiterons le meilleur, en ayant été très heureux d’avoir un joueur aussi exceptionnel que lui pendant deux ans avec nous », a-t-il indiqué.

Puis il poursuit sur le cas Balotelli : « les arrivées et les départs sont la vie d’un club. Nous sommes tout à fait sereins là-dessus. A l’heure où je vous parle, aucun départ n’est acté. » Le président de Nice laisse la porte ouverte à Alassane Plea et Jean Michaël Seri : « Alassane arrive à un moment de sa carrière où il devient difficile de l’empêcher d’aller voir autre chose. Il faut respecter ça. On est là pour faire progresser les joueurs, ce fut son cas. Mika Seri est dans le même cas de figure. Celui d’un très bon joueur qui a beaucoup apporté au club et qui peut nourrir un souhait légitime de partir à l’étranger. »