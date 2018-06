Si Patrick Vieira a affirmé qu’il attend Balotelli pour la reprise, son président Jean-Pierre Rivère s’est exprimé sur RMC Sport et a clairement expliqué qu’il n’y avait pour le moment pas eu d’offre de l’Olympique de Marseille.

« Mario est sous contrat avec l’OGC Nice, a indiqué le président du club azuréen. Il y a une reprise prévue pour tous les joueurs. Ceux qui seront sans destination à ce moment-là, seront présents. Patrick (Vieira) connait Mario. Mario, on l’annonce un peu partout à l’extérieur, mais il est toujours un joueur de l’OGC Nice pour l’instant. Je vois que l’OM multiplie les contacts avec Mario et son entourage. En ce qui nous concerne, il n’y a absolument rien entre l’OM et l’OGC Nice sur le sujet. Il n’y a pas eu d’offre. Tant qu’un joueur est sous contrat, tant qu’il n’est pas parti… Un mercato, c’est très compliqué. Se prononcer à l’avance, c’est très difficile. Mario fait partie des joueurs qui ont un bon de sortie », a lancé le président azuréen.