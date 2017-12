Invité sur RMC dans l’émission Team Duga, le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère a accepté d’aborder le cas Hatem Ben Arfa. Adulé par les supporters niçois depuis son passage chez les Aiglons, le milieu offensif du PSG devrait boucler ses valises cet hiver. Pourtant, le président du Gym avait tout tenté pour le rapatrier à Nice cet été.

« Maintenant c’est trop tard. J’ai essayé de le récupérer çà la fin du mercato estival. Mais il y a des choix qui ont été faits de sa part, que je respecte et que je comprends. Ce n’est plus possible car on a déjà Sneijder par exemple, et qu’on ne peut pas avoir deux numéros 10. Financièrement, on n’a pas les moyens de faire revenir Hatem. Je l’adore, je serais ravi de le revoir. Mais on ne peut pas le faire, » a ainsi confié Rivère. HBA ne portera donc pas à nouveau les couleurs niçoises...