Après deux prêts successifs à Hanovre et Bastia, Allan Saint-Maximin (20 ans) a fini par quitter l’AS Monaco. L’ailier s’est engagé avec Nice, pour un transfert d’environ 10 M€ ce lundi. Sur les réseaux sociaux, l’international U20 a tenu à expliquer son choix.

« J’aurais aimé conclure cette parenthèse monégasque d’une autre manière car aussi éphémère qu’a pu être, cette expérience, croyez-moi, elle n’aura pas manqué d’être humainement intense. (...) Aujourd’hui j’ai mûri et je me tourne avec beaucoup d’enthousiasme et d’ambition vers ce défi niçois qui s’annonce vraiment excitant pour moi car je vais pouvoir y trouver tout ce que j’affectionne dans le football. »