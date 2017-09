Jean Michaël Seri est de retour. Le milieu de terrain a affiché un bon visage ce samedi après-midi face à Monaco et semble reparti du bon pied. Pourtant, on l’avait quitté à la trêve très touché par son transfert avorté au Barça. Il s’en était ému et avait pesté contre sa direction avant de connaitre la vérité, à savoir que c’est le club catalan qui avait fait volte-face au dernier moment. Interrogé après la brillante victoire niçoise face à Monaco 4-0, l’Ivoirien est revenu sur cet épisode tumultueux qui a agité son mercato.

« Ce transfert raté à Barcelone m’a touché comme lorsqu’un joueur rêve grand. Mais cela ne m’a pas déstabilisé. Si aujourd’hui, nous avons sorti ce match, c’est parce que nous avons été très costauds mentalement et que j’ai tout oublié et que j’ai tourné la page. J’avais à coeur de faire un gros match et gagner ce derby avec mes partenaires. Il faut tout donner à ce club qui m’a beaucoup apporté et aux supporters qui ont toujours été derrière moi et toute l’équipe. On voulait rebondir. Le faire devant un gros de Ligue 1, il n’y avait pas mieux pour lancer notre saison. On a été sorti par Naples de la Ligue des champions qui nous a épuisés, cela nous a touchés. Et derrière, il y a trois défaites d’entrée en championnat. Nous avons su relever la tête. »