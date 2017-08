Le mercato de l’OGC Nice est plutôt surprenant. Après avoir fait re-signer Mario Balotelli, puis engagé Wesley Sneijder qui a rompu son bail avec Galatasaray à la fin de la saison dernière. Du côté des départs, Jean Michaël Seri est resté bloqué sur le tarmac de l’aéroport de Nice alors qu’il s’apprêtait à rejoindre Barcelone et c’est peu dire qu’il n’est pas content. Belhanda est reparti et Dalbert a rejoint, au terme d’un petit bras de fer, le club italien de l’Inter Milan. Pour pallier ce départ, Christophe Jallet est arrivé, mais les Aiglons, avec à leur tête Julien Fournier et Jean-Pierre Rivère, veulent, selon les informations de Mundo Deportivo, finaliser l’arrivée d’un autre défenseur. Mais pour cela, il faudra aller vite puisque le mercato se termine ce jeudi soir en Europe. Les Aiglons auront, d’après le média catalan, à nouveau affaire au FC Barcelone pour le transfert de ce fameux défenseur tant désiré par la formation dirigée par Lucien Favre.

Son nom ? Marlon. Le défenseur brésilien de 21 ans arrivé il y a peu n’aurait pas convaincu le nouvel entraîneur des Blaugranas Ernesto Valverde qui lui offrirait donc un bon de sortie dès cet été. Les négociations sont en cours et pourraient se terminer dès cet après-midi. Nice pourrait le récupérer en prêt pour deux années avec une option de rappel au bout d’une année si le FCB en a besoin et que le joueur a convaincu dans l’Hexagone. MD explique aussi que sa situation a été surréaliste cet été. En effet, jeudi dernier, les dirigeants blaugranas expliquaient que le joueur allait faire la saison mais que tout a changé après des discussions avec les formateurs. Samedi, Julien Fournier a donc contacté l’entourage du joueur, qui veut jouer plus régulièrement, et lui a présenté un projet qui l’a séduit. Le natif de Duque de Caxias serait très emballé et serait même prêt à se rendre en France dès que possible. Reste maintenant à savoir ce que vaut celui qui n’a pas eu les faveurs des formateurs reconnus en Catalogne et, avec un peu de chance, on le découvrira en Ligue 1.