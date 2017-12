De retour avec l’OGC Nice après sa grave blessure, Wylan Cyprien a disputé l’intégralité de la rencontre face au Vitesse Arnhem (0-1) ce jeudi soir. Un retour à la compétition qui s’est soldé par une défaite des Aiglons mais qui s’est plutôt bien passé pour le principal protagoniste.

« Je manquais de rythme mais cela va aller mieux avec l’enchaînement des matchs. On a eu la chance d’être qualifiés avant ce match, donc j’ai pu jouer quatre vingt dix minutes. La semaine prochaine on a match de coupe de la Ligue face à Lille la semaine prochaine, je vais pouvoir encore parfaire ma condition physique. Les sensations étaient bonnes et je suis optimiste pour la suite des événements, » a ainsi commenté l’ancien lensois sur beIN Sports.