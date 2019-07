Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, l’En Avant Guingamp compte toujours dans ses rangs un certain Nicolas Benezet (28 ans). Ce dernier n’a plus joué avec les Bretons depuis le match nul face à Monaco (1-1, 31e journée de Ligue 1) en avril dernier. Dans une interview parue dans Le Télégramme, il confirme la rumeur Toronto, club qu’il souhaite rejoindre le plus vite possible.

« L’opportunité s’est présentée et ça m’a séduit. J’avais quelques propositions mais la MLS me faisait envie. Je voulais découvrir autre chose que la France, un autre pays, une autre culture, un autre football. Surtout qu’on m’a dit beaucoup de bien de Toronto [...] Ils veulent que je joue dès dimanche (il reste onze journées avant la fin du championnat) et je n’ai qu’une envie, c’est être déjà là-bas. Surtout que ça fait pas mal de temps que je n’ai pas joué », s’est exprimé le joueur aux 130 matchs de Ligue 1. L’ailier ne fait pas partie des plans de Patrice Lair cette saison en Ligue 2. Le joueur a même été écarté du groupe de préparation début juillet après une discussion au sujet de son avenir. Cependant son transfert à Toronto n’est toujours pas officialisé alors qu’il lui reste un an avant la fin de son contrat avec Guingamp.

