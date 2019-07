Plus le temps passe et plus Nicolò Barella s’éloigne du PSG. Rien d’étonnant puisque le milieu de terrain a toujours voulu rejoindre l’Inter. Et cela tombe bien car, c’est bien chez les Nerazzurri qu’il devrait poser ses valises.

D’après les informations de Sky Sport Italia, l’Italien de 22 ans sera un joueur du club lombard d’ici 24 à 48 heures. L’Inter et Cagliari sont en train de peaufiner les derniers détails du transfert estimé à 45 M€. L’officialisation devrait intervenir au plus tard mercredi.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10