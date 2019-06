L’équipe de France, déjà qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du Monde, joue son troisième et dernier match de poule face au Nigeria ce lundi soir, à Rennes, au Roazhon Park. Pour l’occasion, Corinne Diacre devrait faire tourner. Quatre changements seraient attendus. Eve Perisset jouera en lieu et place de Marion Torrent, tandis que Charlotte Bilbaut remplacera Elise Bussaglia dans l’entrejeu.

Devant, Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani devraient être laissées au repos. Delphine Cascarino et Viviane Asseyi sont pressenties pour accompagner Valérie Gauvin. Pour le rester, ce sera du grand classique autour de la capitaine Amandine Henry. Côté nigérian, Desire Oparanozie (Guingamp) et Asisat Oshoala (FC Barcelone) seront à surveiller.

