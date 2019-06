Depuis trois ans, le Paris Saint-Germain n’arrive pas à dépasser les huitièmes de finale en Ligue des Champions. Après avoir été sorti par le FC Barcelone, le club de la capitale a été éliminé par le Real Madrid et dernièrement Manchester United. Interrogé sur le sujet par Canal +, le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graet n’a pas hésité à donner son avis. Et ce dernier n’a pas vraiment épargné le champion de France.

« Le PSG a besoin d’une équipe et pas forcément du marketing. Le PSG gagnera lorsqu’il aura une vraie équipe, lorsqu’il aura certainement trouvé une formule, avec peut-être un peu plus de Français, je suis désolé ! Je crois que dans tous les pays, la base d’une équipe nationale est souvent dans un grand club. Le PSG c’est une sélection mondiale, qui est magnifique, sauf qu’il ne dépasse pas les huitièmes de finale. Alors il faut se poser des questions ! Ce n’est pas une critique. Moi, j’aurais envie effectivement que notre pays soit mieux classé grâce au PSG, avec plein de points. Et les autres travaillent, sont loin derrière. C’est un club fantastique avec des moyens extraordinaires mais j’aimerais bien qu’il soit plus réaliste sur son effectif », a-t-il lâché.

