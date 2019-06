Neymar est sur toutes les lèvres. Le Brésilien est annoncé de retour au FC Barcelone ces derniers jours. Un sujet qui fait réagir en Espagne et en France. Interrogé au sujet du possible départ de l’Auriverde du Paris SG, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët a livré son opinion au micro de Canal +. Et il n’y a pas été par quatre chemins.

« Le joueur est admirable. Quand on le regarde jouer, vous avez du plaisir. Ceci dit, il n’a pas été présent dans les grandes compétitions : souvent blessé, souvent absent, pas là pour les grands rendez-vous de la Champions League, souvent absent avec son équipe du Brésil... Il a quand même quelque chose, il doit faire attention, sûrement... Je ne le connais pas assez pour le critiquer, mais peut-être à cause de son hygiène de vie mais attention, je mets un grand peut-être devant. Je ne voudrais pas être critique sans le savoir. Fragile, j’ai l’impression qu’il est blessé un peu souvent, malgré lui, je crois. C’est un technicien extraordinaire, il a quand même fait les beaux jours économiques du PSG sur le marketing mais ce n’est pas suffisant », a-t-il lâché. C’est dit.

