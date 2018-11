Après Laurent Blanc, c’est au tour de Noël Le Graët de donner son avis sur le Ballon d’Or. Et comme "le Président", le président de la Fédération Française de Football a pour favori Raphaël Varane. Interrogé sur RMC dans Team Duga, il a expliqué les raisons de son choix.

« J’ai répondu Varane en raison des saisons qu’il vient de faire. Il est champion du monde et il a gagné trois Ligue des champions d’affilée, quatre en tout. On met rarement des défenseurs. C’est sûr que Griezmann m’a gentiment dit : « Vous préférez Varane », Mbappé pareil. Mais je pense que Varane le mériterait sur ce qu’il a fait et son palmarès. »