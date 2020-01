Todd Cantwell est la cible de convoitises en Angleterre. Après des intérêts de Manchester City et Tottenham, The Daily Mail révèle que Manchester United s’est également montré favorable à la venue du jeune anglais dans ses rangs. Le milieu offensif de 21 ans a inscrit six buts en Premier League depuis le début de la saison, dont un mercredi lors de la réception de Crystal Palace (1-1).

Les Red Devils voudraient faire venir le jeune espoir de Norwich cet été. Évalué à 30 millions d’euros, Cantwell est sous contrat avec son club jusqu’au 30 juin 2022. Cependant, au vu de la dernière place du club en Premier League, on voit mal l’international espoir anglais rester en cas de relégation en Championship. Les Canaris comptent sept points de retard sur le premier non relégable, Aston Villa.