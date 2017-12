Hier, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud se sont écharpés sur le réseau social Twitter. L’orage s’est levé lorsque L’Équipe a interrogé le président de l’OM sur le penalty très discutable qu’a obtenu Lyon à Toulouse, en milieu de semaine. « Nous allons intégrer à nos entraînements un stage au Cercle des Nageurs de Marseille. Il nous manque du vice, Rudi Garcia a raison. Après, c’est si peu glorieux de gagner un match sur une action comme celle-ci… » Ce à quoi son homologue de l’OL a immédiatement réagi : « Juste pour essayer d’excuser JHE de ses propos limites, lui dire que dans le foot français les arbitres sont professionnels et honnêtes. L’habitude d’être proche des paris hippiques a peut-être désorienté JHE ? Joyeux Noël. Ton article dans L’Équipe n’a pas de sens quand on est intelligent et soucieux de l’intérêt du foot français. »

@OL @lequipe @LFPfr juste pour essayer d'excuser JHE d ses propos limites-) l'OL é surtout pour ls arbitres français lui dire que ds notre foot français ls arbitres sont professionnels et honnêtes l'habitude d'être proche ds paris hippiques à peut être désorienté JHE ?Joyeux Noël — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 24 décembre 2017

Mais hier soir, les deux présidents en ont remis une couche. Eyraud a répliqué, vidéo d’archive d’Aulas à l’appui : « J’ai démarré un long et difficile apprentissage. Mais si un jour je suis tenté par une sortie comme celle-ci, je m’engage à t’appeler pour te demander conseil. Promis ». JMA a eu le dernier mot. « Plutôt que de ressortir une vidéo de plus de 10 ans alors que tu n’étais pas dans le foot, pour répondre à ta sortie médiatique d’il y a deux jours et si tu as besoin d’un conseil pour améliorer tes relations avec tes groupes de supporters je peux effectivement te faire progresser aussi ». Ambiance.

@LFPfr @JM_Aulas J'ai démarré un long et difficile apprentissage. Mais si je suis un jour tenté par une sortie comme celle-ci, je m'engage à t'appeler pour te demander conseil et retrouver la raison. Promis. https://t.co/kpWK9wkK81 — Jacques-Henri Eyraud (@jheyraud) 24 décembre 2017