Jürgen Klopp va commencer à avoir des maux de tête pour composer une charnière centrale. Après la grave blessure de Joe Gomez (fracture de la cheville) mercredi dernier en Premier League, c’est au tour de Joël Matip de rejoindre son partenaire à l’infirmerie.

Le défenseur camerounais qui s’est blessé mardi face à Naples (1-0) souffre d’une fracture de la clavicule et va se faire opérer. Les Reds ont annoncé via un communiqué officiel que l’indisponibilité de Matip était fixée à environ six semaines.