Maintenu en Ligue 2 après une saison harassante, l’AS Nancy Lorraine nourrit de grand espoir pour la saison prochaine. Après avoir confirmé, Didier Tholot dans ses fonctions, le club qui a fait éclore aux yeux du football français Michel Platini, Olivier Rouyer ou encore Sébastien Puygrenier a décidé de faire peau neuve.

Sur Twitter, la formation de Meurthe et Moselle a dévoilé son nouveau maillot. Proche du précédent, il remplace le sigle ASNL par les mots Nancy et Lorraine. La devise du club : « Qui s’y frotte s’y pique » a également disparu.

Le blason #ASNL sous sa forme actuelle depuis 2013 est en phase d’évolution. Faisant suite à une réflexion depuis de nombreux mois, AS laisse ici d’avantage de place à Nancy et à Lorraine. Une manière de capitaliser sur la marque et de signifier d’avantage l’ancrage territorial. pic.twitter.com/o0Mn5dkAZx

