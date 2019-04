Odsonne Edouard est dans une forme étincelante cette saison en Écosse. L’attaquant français de 21 ans a notamment réalisé de grandes prestations ces derniers temps. De quoi être récompensé par la Premier League en étant élu joueur du mois de mars.

En quatre rencontres de championnat, l’ancien Parisien a réussi à marquer à deux reprises, dont un but dans le Old Firm face aux Rangers, en plus de deux passes décisives distribuées face à Hibernian et contre les Gers.