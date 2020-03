Il y a deux heures, Ezequiel Garay annonçait être touché par le coronavirus. Le défenseur central de 33 ans n’est malheureusement pas le seul à être positif du côté de Valence. Le club espagnol vient de publier un communiqué, où il révèle l’existence de 5 cas positifs au sein du club.

« Le Valencia CF rapporte que cinq cas positifs de coronavirus COVID-19 ont été détectés chez les entraîneurs et les joueurs de la première équipe. Tous sont chez eux en bonne santé et avec des mesures d’isolement. Outre les informations qu’il fournira dans les prochaines heures, le Club réitère son soutien aux autorités sanitaires dans la campagne de sensibilisation sociale pour que toute la population reste à la maison et poursuive toutes les mesures d’hygiène et de prévention déjà publiées », peut-on lire.