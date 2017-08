Promu en Ligue 1, Amiens est malgré tout victime de son succès. Jeudi, nous vous avons révélé que le jeune Aboubakar Kamara (22 ans) allait s’engager en faveur de Fulham.

C’est désormais officiel. Le club anglais a annoncé ce lundi son arrivée pour 4 ans, plus une année en option.

The Club is delighted to announce the signing of forward Aboubakar Kamara from Amiens for an undisclosed fee.

— Fulham Football Club (@FulhamFC) 31 juillet 2017