Après un prêt à Alavés la saison passée, Munir El Haddadi est revenu au FC Barcelone il y a plusieurs mois. Mais cette saison, le joueur de 23 ans n’a pas vraiment eu un temps de jeu conséquent sous le maillot catalan (seulement 11 apparitions toutes compétitions confondues). En fin de contrat en juin prochain, le principal concerné avait refusé de prolonger, et un départ semblait donc inévitable.

Finalement, l’attaquant espagnol va rebondir au Séville FC, alors que l’Atlético de Madrid était entré dans la danse il y a peu de temps (et que l’OM semblait aussi sur le coup). Le club andalou vient en effet d’annoncer qu’il avait trouvé un accord de principe avec le Barça pour le transfert imminent de Munir El Haddadi. Ce dernier doit encore passer la visite médicale et signer son contrat. Selon la presse espagnole, les Blaugranas devraient récupérer un peu plus d’un million d’euros.