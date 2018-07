Arrivé en 2014 en provenance de l’Ajax Amsterdam, Daley Blind s’apprête à retrouver son club formateur. Manchester United vient d’annoncer qu’un accord avait été trouvé entre les deux équipes pour le transfert du défenseur polyvalent.

A 28 ans, Blind devrait très prochainement retourner aux Pays-Bas. Il ne manque plus que la visite médicale pour conclure définitivement ce transfert. En 4 saisons, il aura porté le maillot des Red Devils à 141 reprises pour 6 buts marqués.

#MUFC has agreed terms with Ajax for the transfer of @BlindDaley. A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/XEvxEeOG2I

— Manchester United (@ManUtd) 16 juillet 2018