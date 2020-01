Un an et demi après son arrivée à Huddersfield en provenance de Monaco contre 8 M€, Adama Diakhaby (23 ans) quitte le club anglais où il aura vécu une descente en Champioship la saison dernière. L’attaquant français reste en deuxième division anglaise puisqu’il est prêté pour 6 mois à Nottingham Forest.

Il passe donc du 20e au 5e du championnat car les Reds coachés par Sabri Lamouchi ont réalisé une première partie de saison prometteuse. L’ancien Monégasque espère bien retrouver la réussite devant le but, lui qui n’a toujours pas marqué durant cet exercice avec 3 passes décisives en 18 rencontres de Championship.

Diakhaby joins The Reds

#NFFC are delighted to announce the signing of forward Adama Diakhaby on a loan deal until the end of the season.#WelcomeAdama

— Nottingham Forest FC (@NFFC) January 21, 2020