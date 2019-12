« J’ai entendu pas mal de choses par rapport à ça, sur le fait que j’ai refusé une éventuelle prolongation. Sachez qu’il n’y a eu aucune rencontre établie de la part du club avec mes agents, il n’y a eu aucune proposition écrite de la part du club. (...) Je me concentre vraiment sur le terrain et on verra bien. Comme je dis, ce sont des choses que je ne maîtrise pas, je me concentre sur mes objectifs, je suis sous contrat jusqu’en juin 2020. D’ici là, on verra. » Tels étaient les mots d’Adrien Hunou il y a plusieurs semaines concernant sa situation. Mais le joueur du Stade Rennais a bien fait d’être patient.

Ce jeudi, le club breton a en effet publié un communiqué pour annoncer la prolongation de contrat du joueur âgé de 25 ans, auteur de 8 buts en 19 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. « Au lendemain de son 29ème but inscrit sous les couleurs Rouge et Noir, le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer la prolongation de contrat d’Adrien Hunou pour trois saisons supplémentaires », peut-on lire dans celui-ci. L’attaquant français, buteur mercredi soir lors du huitième de finale de Coupe de la Ligue BKT contre Amiens (2-3), va donc poursuivre l’aventure avec le SRFC encore quelques années.