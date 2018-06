En fin de contrat avec le FC Nantes, Adrien Thomasson (24 ans) a trouvé un nouveau point de chute. Le milieu de terrain franco-croate s’est engagé avec le Racing Club de Strasbourg pour trois saisons. Une quatrième recrue pour les Alsaciens après Ludovic Ajorque, Stefan Mitrovic et Ibrahima Sissoko. Cette saison, le natif de Bourg-Saint-Maurice a pris part à 38 matches pour 7 buts et 4 passes décisives.

Le président du RCSA, Marc Keller s’est félicité de ce nouveau renfort : « Adrien était en fin de contrat à Nantes et nous étions en concurrence avec plusieurs clubs de Ligue 1 mais aussi étrangers. Il peut occuper plusieurs postes au milieu. Thierry Laurey et Loïc Désiré, le responsable du recrutement, en avait fait une de leurs priorités. Nous sommes tous heureux qu’il ait choisi le Racing pour poursuivre sa progression et nous lui souhaitons la bienvenue. »