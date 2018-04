On en parlait depuis quelques jours déjà ; c’est maintenant officiel. Le Deportivo Alavés vient d’officialiser un accord - dont les modalités n’ont pas été dévoilées - avec Sochaux pour la prise de contrôle basque du club de Ligue 2, via le Groupe Baskonia-Alavés.

« Le groupe de Vitoria dirigera la gestion intégrale de ce club durant les prochaines années dans un accord dans lequel les deux additionneront leurs forces », peut-on lire sur le communiqué du club.

OFICIAL | El Grupo @Baskonia-#Alavés y el equipo francés FC Sochaux-Montbéliard suman fuerzas / The Baskonia-Alavés Group and the French team FC Sochaux-Montbéliard are joining forces

https://t.co/vELkNP56Th pic.twitter.com/xmxKFORKsq

— Deportivo Alavés (@Alaves) 25 avril 2018