Le suspense n’était pas vraiment à son comble ce matin du côté de Rome. Réunis dans en congrès extraordinaire, les membres de l’UEFA ont évoqué l’avenir de la super league voulu par certains clubs, mais en ont également profité pour élire le président de l’UEFA.

Seul candidat à sa succession, Aleksander Čeferin a donc logiquement récolté tous les suffrages et est donc réélu à la tête de l’instance dirigeante du football européen. Son mandat court jusqu’en 2023.

Aleksander Čeferin has been formally re-elected as UEFA President for a new term (2019-2023). Congratulations, Mr Čeferin ! #UEFACongress pic.twitter.com/5OjI6ReCuI

— #UEFACongress (@UEFA) 7 février 2019