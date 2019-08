Débarrassé de ses pépins physiques, Alex Oxlade-Chamberlain (26 ans) goûte à nouveau aux joies de la compétition avec Liverpool. Débarqué en août 2017 en provenance d’Arsenal, l’international anglais a prolongé son contrat avec les Reds ce jeudi soir.

« Le milieu de terrain Alex Oxlade-Chamberlain a réaffirmé aujourd’hui son engagement envers Liverpool en signant un nouveau contrat sur le long terme, » précise notamment le communiqué officiel. Pour rappel, le numéro 15 a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues avec Liverpool pour cinq buts marqués.

@Alex_OxChambo has signed a new long-term deal with the Reds pic.twitter.com/xLw0AZlOJs

— Liverpool FC (@LFC) August 22, 2019