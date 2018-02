L’AS Saint-Étienne a mené un mercato fou. Les Verts sont allés chercher Yann M’Vila, Paul-Georges Ntep, Neven Subotic et Mathieu Debuchy, arrivé hier. Il faut aussi ajouter les retours de prêts de Robert Beric et Oussama Tannane. Dans le sens des départs, Léo Lacroix ou encore Florentin Pogba sont partis. Et ils ne sont pas les seuls. Alexander Söderlund n’est plus Stéphanois ce jeudi.

« Ce jeudi, un accord a été conclu entre l’AS Saint-Etienne et Rosenborg pour le transfert d’Alexander Söderlund. L’attaquant norvégien retourne dans le club de première division norvégienne qu’il avait quitté pour rejoindre le Forez en janvier 2015. Au cours de ses 59 matches sous le maillot Vert, l’attaquant international a inscrit 7 buts.Il fut notamment l’inoubliable buteur du 100e derby de l’histoire de l’élite, le 17 janvier 2016 (ASSE 1-0 OL) et signa un doublé lors d’une victoire européenne à Anderlecht (3-2), permettant ainsi aux Verts de ravir la première place du groupe C en UEFA Europa League, le 8 décembre 2016. L’ASSE lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière ».