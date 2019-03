Après avoir annoncé son départ du club chinois de Tianjin Tianhai il y a quelques jours, Alexandre Pato (29 ans) a déjà retrouvé du service. L’attaquant brésilien vient de retourner au Brésil et s’est engagé avec Sao Paulo.

Un club où il avait évolué en prêt entre février 2014 et décembre 2015 en prêt. Il retrouve donc la Tricolor Paulista et a signé un contrat jusqu’en 2022. Les clubs de Palmeiras et de Santos étaient également dans la course pour recruter librement l’ancien joueur de l’AC Milan.