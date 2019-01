Hier soir, nous vous avons révélé qu’Almamy Touré était sur le point de rejoindre l’Eintracht Francfort. Malgré une offre financière plus importante de Cardiff, le joueur de l’AS Monaco a opté pour le projet du club allemand où il devait passer sa visite médicale puis parapher un contrat longue durée (3 ans et demi ou 4 ans et demi).

Et c’est chose faite puisque l’Eintracht Francfort a annoncé son arrivée il y a quelques instants. Il signe jusqu’en 2023. Le polyvalent défenseur âgé de 22 ans va donc prendre un nouveau départ et découvrir la Bundesliga au sein d’une formation qui réalise une très belle saison.