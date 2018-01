Première recrue hivernale pour Montpellier. Le club héraultais vient d’annoncer sur son site officiel la signature d’Ambroise Oyongo. Le latéral gauche international camerounais (27 sélections) évoluait jusqu’à présent en MLS du côté de l’Impact Montréal.

Il vient préparer un possible départ de Jérôme Roussillon comme l’explique Laurent Nicollin sur le site officiel du MHSC. « Je pense qu’Ambroise est un bon renfort pour le club. Il était libre et constitue une belle opportunité, pour maintenant, mais surtout pour la saison prochaine en cas d’un futur transfert de Jérôme Roussillon puisqu’il a émis le souhait de partir. Ambroise arrive donc dès maintenant pour qu’il prenne ses marques et qu’il nous apporte quelque chose déjà dès aujourd’hui. »