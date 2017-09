Futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Anderlecht n’est pas au mieux dans son championnat (9e à 9 points du leader). Une situation qui a été fatale à son entraîneur René Weiler.

« Ce lundi, le RSC Anderlecht et le coach René Weiler ont décidé de se séparer. (...) Le club remercie René Weiler pour son engagement, ses prestations et son professionnalisme. (...) Le staff technique actuel, composé de Nicolas Frutos, David Sesa et Thomas Binggeli, reprennent - par intérim - la gestion sportive de l’équipe », peut-on lire sur le communiqué publié par le club belge.