Le FC Barcelone et le club anglais d’Everton ont conclu un accord concernant le transfert du milieu international portugais André Gomes. L’équipe anglaise versera au FC Barcelone 25 millions d’euros, plus des variables.

Arrivé à Barcelone depuis Valence à l’été 2016, André Gomes ne sera jamais parvenu à convaincre en Catalogne et aura finalement été prêté chez les Toffees lors de mercato d’été 2018. Auteur de 27 matches avec le club de Liverpool en Premier League la saison dernière (1 but, 1 passe), il aura convaincu le club de lui offrir un contrat de 5 ans (2024) !

| We are delighted to confirm the permanent signing of @aftgomes on a five-year deal from @FCBarcelona.

Welcome back, André ! https://t.co/haJbk2vDVE

— Everton (@Everton) 25 juin 2019